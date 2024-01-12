Во Владимире традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек отменен Напомним, что в субботу во...

Во Владимире традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек отмененНапомним, что в субботу во Владимире должен был состоятся традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек.В связи с неблагоприятными погодными условиями забег Дедов Морозов и Снегурочек, запланированный на 13 января 2024 года, отменен. Об этом сообщила администрация города Владимира.Из-за холодов мероприятие переносится второй раз.Фото: freepik.com