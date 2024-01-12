В 2023 году сотрудники коммунальных служб и добровольцы ликвидировали во Владимире свыше 2,5 тысяч нелегальных надписей, содержащих рекламу наркотиков.

В 2023 году сотрудники коммунальных служб и добровольцы ликвидировали во Владимире свыше 2,5 тысяч нелегальных надписей, содержащих рекламу наркотиков. Об этом рассказала городской администрации.Только в декабре прошлого года было закрашено или стёрто более 200 подобных надписей на заборах и стенах владимирских зданий. В мэрии подчёркивают, что незаконные «граффити» обезображивают облик города, и просят неравнодушных жителей помочь в борьбе с нелегальной рекламой.«При обнаружении рекламы наркотиков на зданиях города можно устранить её самостоятельно или отправить сообщение на портал «Владимир — это мы», - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.