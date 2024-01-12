Во Владимирской области появятся тысячи новых рабочих мест. Первый заместитель губернатора...

Во Владимирской области появятся тысячи новых рабочих мест.Первый заместитель губернатора Александр Ремига провел сегодня первую в этом году пресс-конференцию, рассказав об экономических итогах прошлого года и задачах на этот.Планируется открыть 6 тысяч новых рабочих мест. Крупнейшие проекты - логистический центр в Собинском районе и склад интернет-магазина "Вайлдберис", который откроется уже летом этого года. Сейчас в разработке около 80 проектов на сумму больше ста миллиардов рублей. Многие соглашения были подписаны в ходе инвестиционного конгресса в Суздале. 33 регион ждут новые туристические программы. И импульсом, конечно, станет юбилей Суздаля. К слову, за новогодние праздники новогоднюю столицу посетили 150 тысяч человек. И в 2024 в регионе появятся новые ниши для привлечения туристов - глэмпинги и фестиваль автокараванинга.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- У нас есть проект, связанный с водной акваторией - путешествие по рекам. С точки зрения гостиниц, в Суздале сейчас на согласовании два проекта.