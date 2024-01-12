Во Владимирской области сгорела крыша многоквартирного жилого дома.
Сегодня, 12 января в 10 часов...
Во Владимирской области сгорела крыша многоквартирного жилого дома.
Сегодня, 12 января в 10 часов 22 минут из Юрьев-Польского района поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в селе Косинское на улице Школьная, 3.
Огонь полностью охватил кровлю двухэтажного кирпичного дома с деревянными перекрытиями. И перешёл на одну из квартир 2-го этажа.
Для тушения пожара привлечены 32 человека личного состава и 2 единицы техники, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Двое человек были спасены.
Пожар локализован на площади 700 кв. м. Сгорела кровля и частично пострадала одна из квартир на 2 этаже.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.