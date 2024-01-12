Малыши появились на свет в Областном Перинатальном центре.

Впервые с 2018 года во Владимирской области родились тройняшки. Малыши появились на свет в Областном Перинатальном центре.Так, мамой стала 21-летняя жительница Коврова. Детей доставали с помощью кесарева сечения, на свет вышли один мальчик и две девочки – 1430, 1900 и 1930 граммов. Малыши в реанимационном отделении, мама же в хорошем состоянии.По сообщению регионального Министерства здравоохранения, последний случай был зафиксирован в декабре 2018 года. Тогда мамочка также рожала в Областном Перинатальном центре.