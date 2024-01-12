Юлия Жирякова назначена и.о. начальника управления по связям с общественностью и СМИ г....

Юлия Жирякова назначена и.о. начальника управления по связям с общественностью и СМИ г. Владимира.Эта информация появилась на официальном сайте https://vladimir-city.ruЮлия Сергеевна Жирякова родилась в Тбилиси в 1989 году. Окончила истфак Владимирского государственного педагогического университета, работала учителем истории школе им.Солоухина в селе Черкутино Собинского района.В 2012 году стала депутатом Законодательного собрания Владимирской области от "Единой России".Напомним, что ранее занимавший этот пост Игорь Ефремов недавно покинул должность и.о. начальника городского управления по связям с общественностью и СМИ.Фото: пресс-служба ЗС Владимирской области