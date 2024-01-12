Юлия Жирякова назначена и.о. начальника управления по связям с общественностью и СМИ г....
Юлия Жирякова назначена и.о. начальника управления по связям с общественностью и СМИ г. Владимира.
Эта информация появилась на официальном сайте https://vladimir-city.ru
Юлия Сергеевна Жирякова родилась в Тбилиси в 1989 году. Окончила истфак Владимирского государственного педагогического университета, работала учителем истории школе им.Солоухина в селе Черкутино Собинского района.
В 2012 году стала депутатом Законодательного собрания Владимирской области от "Единой России".
Напомним, что ранее занимавший этот пост Игорь Ефремов недавно покинул должность и.о. начальника городского управления по связям с общественностью и СМИ.
Фото: пресс-служба ЗС Владимирской области