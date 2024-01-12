Зачем во Владимирской области выслеживают волчью стаю? Эксперты дирекции особо охраняемых...

Зачем во Владимирской области выслеживают волчью стаю?Эксперты дирекции особо охраняемых природных территорий и студенты Тимирязевской академии выслеживают волчью стаю в Клязьминско-Лухском заказнике.По-научному это называется "тропление". По следам на снегу исследователи могут судить о поведении животных, о том, как они охотятся, где оставляют метки. Сколько их водится на территории заказника и по периметру?Чем, а точнее, кем они питаются? "Вестям" в небольшом интервью рассказал сотрудник дирекции Максим Сергеев.