Жителей и гостей Владимира приглашают отметить Старый Новый год с песнями и плясками «STARый...

Жителей и гостей Владимира приглашают отметить "Старый Новый год" с песнями и плясками«STARый Новый год с Владимирским русским оркестром». Концерт-сюрприз стал уже доброй и приятной традицией.Русские народные, кубанские шуточные песни и терские частушки в новой праздничной программе «Новый год по-русски»Совместный проект оркестра и академии музыкального искусства имени Гнесиных!13 января в Областной филармонии.