В мэрии попросили владимирцев убрать машины с улиц, где сегодня ночью будут чистить снег. Спецтехника будет работать 12 января с 20:00 и до 07:00 утра 13 января по следующим адресам: – Ул.
В мэрии попросили владимирцев убрать машины с улиц, где сегодня ночью будут чистить снег. Спецтехника будет работать 12 января с 20:00 и до 07:00 утра 13 января по следующим адресам: – Ул. Белякова;– Ул. Белоконской;– Ул. Гагарина;– Ерофеевский спуск;– Мост реки Клязьма;– Проспект Ленина;– Ул. 1- Никольская;– Ул. Дворянская;– Ул. Ильича;– Ул. Княгининская;– Площадь Победы;–