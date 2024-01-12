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<a href="https://33live.ru/novosti/12-01-2024-zhitelej-vladimira-prosyat-ubrat-mashiny-s-neskolkix-ulic.html" target="_blank">Жителей Владимира просят убрать машины с нескольких улиц</a> - В мэрии попросили владимирцев убрать машины с улиц, где сегодня ночью будут чистить снег. Спецтехника будет работать 12 января с 20:00 и до 07:00 утра 13 января по следующим адресам: – Ул.