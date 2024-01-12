Жители одного из многоквартирных домов во Владимире жалуются на отсутствие тепла в квартирах Когда...

Жители одного из многоквартирных домов во Владимире жалуются на отсутствие тепла в квартирахКогда холодно не только на улице, но и в собственной квартире. Жители дома по улице Славная в Юрьевце жалуются на отсутствие тепла в многоквартирном доме. При этом крышные котельные (по данным управкомпании) работают в штатном режиме. Так в чем же проблема, попыталась выяснить Мария Артес.Александр Пешкин, житель дома:- Спать приходится в теплых носках, в штанах и куртке с капюшоном.В квартиру в доме на улице Славной Александр Пешкин переехал месяц назад, получив в подарок от застройщика хронические проблемы с отоплением.- Вот уже насморк практически хронический, когда сюда переехал.Комнаты разве что снегом не заметает. По углам температура ниже плинтуса.- Вот сейчас минус 3 градуса. Даже 3,2.И так - во многих квартирах. Жильцы написали коллективное обращение в адрес управляющей компании. Но теплее от этого никому не стало.Мария Артес:- Холодно настолько, что снимать верхнюю одежду здесь просто не хочется. Не спасают даже работающие обогреватели. На протяжении нескольких лет температура держится здесь от 13 до 19 градусов. А вот сегодня, например, 16.Дом сдан в 2017 году. В доме - 9 подъездов и 2 котельные. Столбик комнатного термометра в квартире у Валентины Егорочкиной замерз на отметке пять градусов. Не согревают даже обогреватели. Хозяйка боится уйти в минус...Валентина Егорочкина, жительница дома:- Счета будут за мой счет. Теплее не становится. Сегодня батареи погорячее. Вчера они были никакие. Мы переехали все в одну комнату, с детьми, чтоб они не замерзли. У маленького ребенка астма, сушить воздух постоянно обогревателями я не могу. Какие-то другие обогреватели, они не справляются.Среди прочего, что беспокоит - трещины в стенах подъездов. Жильцы с горькой иронией говорят, что дом вот-вот рассыплется.Константин Мещеряков, житель дома:- Я, как строитель, не понимаю, как дом строился без утеплителя. То есть, фактически, получается, пеноблок и кирпич. Все. То есть, утеплителя как такового, по факту, нет. Поэтому дом и промерзает, и продувает.В управляющей компании говорят, что трещины это нормально, дом еще "усаживается". Обе крышные котельные работают в штатном режиме. А то, что в квартирах холодно, так это, по мнению коммунальщиков, целиком и полностью вина собственников.Дмитрий Белогуров - замдиректора управляющей компании:- Продувание происходит через оконные конструкции, которые либо ненадлежащим образом отрегулированы или проведена их некачественная замена. Низкая температура связана с перепланировкой или переустройством данного помещения. Данный проект прошел государственную экспертизу. По данному дому разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано в законном порядке. Минимальный норматив - 18 градусов, в угловых квартирах 20 градусов.О проблемах знают и в офисе фирмы застройщика. Срок гарантийных обязательств по дому истек, строители предлагают адресовать обращения в управкомпанию. Устав биться об лед, свои жалобы жильцы уже направили в прокуратуру. Идет проверка.Мария Артес. Андрей Синягин. "Вести - Владимир".