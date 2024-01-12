Жительница Владимира призналась в попытке сбыта 500 граммов сильнодействующего...
Жительница Владимира призналась в попытке сбыта 500 граммов сильнодействующего наркотика.
Следствием установлено, что в начале января 2023 года обвиняемая, используя сеть «Интернет», вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконный сбыт наркотиков на территории Владимирской области, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Она должна была получать от неустановленного лица данные о месте нахождения тайников с крупными партиями наркотических средств, забирать их, расфасовывать и организовать тайники на территории Владимирской области, за что получать денежное вознаграждение. при этом она предложила своему знакомому "заработать" совместно с ней. А именно: отвозить её к месту тайника, забирать наркотик и передавать ей.
10 марта 2023 года они задержаны сотрудниками полиции после того, как забрали из тайника почти полкилограмма запрещенного вещества.
Кроме того, ранее женщина самостоятельно забрала из тайника различные наркотики, которые хранила в своём автомобиле.
Вину свою она признала в полном объёме, мужчина же вину отрицал, утверждая, что не знал, чем занимается приятельница, а просто подвозил её на машине. Его позиция опровергается собранными по делу доказательствами, отметили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело направлено в Суздальский райсуд.
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