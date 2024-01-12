Жительница Владимира призналась в попытке сбыта 500 граммов сильнодействующего...

Жительница Владимира призналась в попытке сбыта 500 граммов сильнодействующего наркотика.Следствием установлено, что в начале января 2023 года обвиняемая, используя сеть «Интернет», вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконный сбыт наркотиков на территории Владимирской области, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Она должна была получать от неустановленного лица данные о месте нахождения тайников с крупными партиями наркотических средств, забирать их, расфасовывать и организовать тайники на территории Владимирской области, за что получать денежное вознаграждение. при этом она предложила своему знакомому "заработать" совместно с ней. А именно: отвозить её к месту тайника, забирать наркотик и передавать ей.10 марта 2023 года они задержаны сотрудниками полиции после того, как забрали из тайника почти полкилограмма запрещенного вещества.Кроме того, ранее женщина самостоятельно забрала из тайника различные наркотики, которые хранила в своём автомобиле.Вину свою она признала в полном объёме, мужчина же вину отрицал, утверждая, что не знал, чем занимается приятельница, а просто подвозил её на машине. Его позиция опровергается собранными по делу доказательствами, отметили в надзорном ведомстве.Уголовное дело направлено в Суздальский райсуд.Photo by HowToGym on Unsplash