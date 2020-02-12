Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко раскрыл сценарий боя с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Поединок состоится 3 апреля и пройдет на ВТБ Арене в Москве в рамках турнира ACA 107.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко раскрыл сценарий боя с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Поединок состоится 3 апреля и пройдет на "ВТБ Арене" в Москве в рамках турнира ACA 107."Я конечно же его побью, он драться не умеет. Он в весе 80 кг еле ходил, пять минут отстоял на татами, сдох. А что будет при весе в 100 кг. Он через 20 секунд боя сдохнет, – заявил Емельяненко-младший. – Его единственное спасение, чтобы хоть как-то продержаться, – прыгнуть мне в ноги, схватить ногу, тянуть к сетке, упираться, терять все силы, повалить, а самому ходить и искать кислород, где вдохнуть. А здесь уже летит серия от Александра Емельяненко. Голову уже никуда не спрячешь. Я ему кислород буду своими руками "доносить", – подытожил Александр.Напомним, что на данный момент в активе 38-летнего Емельяненко 36 боев, в которых отметился 28 победами (20 – нокаутом), один поединок завершил ничьей, а еще семь боев проиграл. Исмаилов же в 18 боях победил 15 раз, единожды свел бой к ничьей и еще дважды проиграл.