В Петербурге группа руферов забралась на одну из главных достопримечательностей города на Неве — Эрмитаж. Кадры взбудоражили Сеть, что, видимо и было главной целью экстремалов. Впрочем, их мужество давно не восхищает жителей города.

В Петербурге группа руферов забралась на одну из главных достопримечательностей города на Неве — Эрмитаж. Кадры взбудоражили Сеть, что, видимо и было главной целью экстремалов. Впрочем, их мужество давно не восхищает жителей города.Такие фигуры на крыше Главного штаба Карлом Росси точно не были предусмотрены. Это руферы, которые бегут от охранников Эрмитажа. Одного из них поймают, но вскоре отпустят, а в Instagram появится запись очередного их подвига.Желающие оседлать Колесницу славы в надежде улучить свою минуту славы на крыше Главного штаба появляются регулярно, не помогает ни усиленная охрана, ни угроза штрафов. Статьи за руферство в Уголовном кодексе нет, поэтому чаще всего такие вылазки ничем особенно серьезным руферам не грозят. Ну если конечно не брать в расчет угрозу жизни.Римские воины и крылатая богиня победы безучастно взирают на новых варваров. Шестерке коней, впряженной в триумфальную колесницу, не впервой быть попираемой ногами."Очень ценятся такие кадры. Тем более что есть молодые, которые не соображают. — Я не поняла последнюю мысль. Они не соображают и поэтому вынуждены рисковать собой. Кто их вынуждает? – Ну один выложил фотографии, другой посмотрел и этот пример так действует. Один выложил, другой тоже захотел. — А третий пошел и разбился", — из беседы со руфером Святославом.Так чуть не оборвалась жизнь 21-летнего руфера Макара Претро. Он залез на одну из Ростральных колонн, чтобы сделать фотографии, но сорвался, получил множество травм, лежал в коме. Сейчас Макар на реабилитации."Сейчас он уже может ходить, говорить, есть", — рассказала его сестра Полина.Макара хорошо помнят в руферской среде, но мало кто после его падения перестал совершать вылазки. В Петербурге по-прежнему штурмуют соборы, музеи, колонны, проникают в парадные жилых домов, вскрывают замки и режут решетки.После публикации этого видео депутаты петербургского парламента призвали привлечь вандалов к уголовной ответственности."Это должен быть серьезный штраф в 10-20 тысяч рублей, которые физическое лицо остановят от выхода на крышу. И полицию побудит работать. И горожане станут спокойнее, что их крышу не повредят", — считает Алексей Цивилев, депутат петербургского Заксобрания.Пока сумма штрафа 3-5 тысяч рублей. И вот как позволяют себе разговаривать с охраной руферы, которые покоряли Главный штаб ранее: "Сейчас, погоди, нас коптер снимет, и я слезу".Полюбоваться видом на Петербург свысока можно и легально, желающие проходят инструктаж по безопасности и поднимаются на специально оборудованную крышу в центре города, но, как оказалось, это большинству руферов не интересно. Такие снимки не соберут много лайков. А лайки оправдывают всё.