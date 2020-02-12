Бывший муж актрисы Памелы Андерсон Джон Питерс высказался по поводу их совместной жизни, продлившейся всего 12 дней. Продюсер назвал себя старым дураком, отметив, что оплатил долги возлюбленной, после чего она заявила о расставании.

Бывший муж актрисы Памелы Андерсон Джон Питерс высказался по поводу их совместной жизни, продлившейся всего 12 дней. Продюсер назвал себя "старым дураком", пишет Page Six.74-летний Питерс рассказал, что 52-летняя звезда "Спасателей Малибу" сама предложила ему пожениться. Продюсер решил, что "его мечта сбылась", поскольку раньше он уже встречался с Андерсон, но затем они расстались. Ради возможности воссоединиться с возлюбленной продюсер бросил девушку, с которой был помолвлен."Я все бросил ради Пэм. Она не могла оплатить долги почти на 200 тысяч долларов, и я оплатил их. И вот что я получил в благодарность. Хуже дурака может быть только старый дурак", – сказал Питерс.Как сообщалось ранее, Андерсон и Питерс тайно поженились 20 января в Малибу, а уже 1 февраля сообщили, что расстаются.По данным Hollywood Reporter, официальный брак пара так и не заключила, несмотря на состоявшуюся свадебную церемонию. Комментируя расставание с Питерсом, Андерсон отметила, что ей нужен "перерыв"."Мы будем очень благодарны за поддержку, поскольку нам нужно побыть некоторое время друг без друга и переоценить то, что мы хотим от жизни и друг от друга, – сообщила актриса. – Мы договорились отложить официальное оформление брака".Питерс тогда отказался от комментариев.Андерсон и Питерс познакомились около 30 лет назад. Продюсер тогда пытался отговорить юную модель от участия в Playboy, предлагая ей серьезную карьеру. Питерс заплатил за уроки актерского мастерства, танцев и вокала для Памелы, а также помог ей начать телевизионную карьеру.