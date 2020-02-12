Швейцарская компания Crypto AG, на протяжении десятилетий поставлявшая криптографические решения правительствам по всему миру, всё это время находилась в собственности ЦРУ и западногерманской разведки.

Ликвидированная только в 2018-м компания Crypto AG, на протяжении десятилетий поставлявшая криптографические решения правительствам по всему миру, всё это время находилась в собственности ЦРУ и западногерманской разведки. Об этом пишет The Washington Post, журналисты которой провели расследование совместно с коллегами из немецкой общественной телевещательной компании ZDF.Как следует из публикации издания, начавшая свой бизнес ещё во время Второй мировой войны швейцарская Crypto AG всю вторую половину XX века являлась одним из крупнейших мировых поставщиков аппаратных и программных решений для зашифрованных коммуникаций. Среди её клиентов в разное время были правительства 120 стран мира, включая иранских исламских революционеров, латиноамериканские хунты, грозящих друг другу ядерным оружием Индию и Пакистан и даже Ватикан.При этом, как выяснилось в ходе расследования, реальными владельцами Crypto AG долгое время были ЦРУ и разведка Западной Германии. Они не стеснялись делать в продаваемых шифровальных устройствах "закладки", позволявшие затем без труда читать переписку зарубежных партнёров. Выручка от продаж шла на финансирование секретных операций обеих разведок.В публикации цитируется внутренний отчёт ЦРУ, в котором утверждается: операция под названием "Тезаурус", позже переименованная в "Рубикон", была одним из самых отчаянных предприятий такого рода в истории спецслужб США. Доступ к получаемой с её помощью информации имели, возможно, не только правительства США и ФРГ, но и ряда их ближайших партнёров. Например, Великобритания во время войны за Фолкленды получала через "закладки" в системах Crypto AG информацию о перемещениях аргентинских войск.По свидетельствам некоторых бывших сотрудников разведок, в некоторые периоды, включая 80-е годы, через оборудование Crypto AG шло до 40% всей секретной дипломатической переписки в мире — и в ЦРУ имели ко всем перехваченным шифровкам полный доступ. Разумеется, главные противники США в холодной войне, СССР и Китай, этим оборудованием не пользовались — но оно было у многих их партнёров, поставляя США и ФРГ ценные данные.С распространением мобильной связи и интернета в 90-х годах XX века и позднее значение Crypto AG снизилось. Власти Западной Германии отказались от партнёрства с ЦРУ и продали американцам свою долю в компании в начале 90-х. Но ликвидирована Crypto AG была только в 2018-м."Тем не менее, — заключает The Washington Post, — операция с Crypto AG имеет прямое отношение и к современному шпионажу. Её продолжительность и охват помогают объяснить, как США развили ненасытный аппетит к глобальной слежке, вскрытой в 2013-м Эдвардом Сноуденом. Эхом отзывается эта история и в подозрениях о якобы имеющихся связях современных компаний с зарубежными правительствами, включая российскую "Лабораторию Касперского", мессенджер, связанный с властями ОАЭ, и китайского телекоммуникационного гиганта Huawei".