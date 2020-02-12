У читателей Дни.ру появился шанс отпраздность день святого Валентина в роскошном ресторане Officina.

У читателей "Дни.ру" появился шанс отпраздность день святого Валентина в роскошном ресторане Officina.Ко дню всех влюбленных известный итальянский шеф-повар Мирко Дзаго порадует фантастическим сет-меню двух счастливчиков. Разнообразие и потрясающий вкус блюд не оставит никого равнодушным.Красный тунец, блинчик, фаршированный рикоттой и спаржей, гребешок, цукини и шафран, телятина, артишоки и многое другое будет вас ждать. Меню действительно только один вечер – 14 февраля, начиная с 17:00, в ресторанах Officina на Петровке и в Китай-городе.Чтобы победить, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @и @Отметьте в комментариях того, с кем хочешь пойтиПубликация от (@dniru) 12 Фев 2020 в 5:33 PSTНапоминаем, что ранее разыгрывался новый .