Футболисты казанского Рубина 22-летний грузин Бека Микелтадзе и 23-летний россиянин Ника Кипиани на правах аренды до окончания текущего сезона перешли в волгоградский Ротор.

Футболисты казанского "Рубина" 22-летний грузин Бека Микелтадзе и 23-летний россиянин Николай Кипиани на правах аренды до окончания текущего сезона перешли в волгоградский "Ротор".Оба игрока пополнили стан казанской команды летом 2019 года. Микелтадзе сыграл за "Рубин" 11 матчей, а Кипиани принял участие в трех встречах российской премьер-лиги.Напомним, "Рубин" с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ротор" же расположился на первой строчке в ФНЛ, имея в активе 52 очка.Микелтадзе и Кипиани продолжат карьеру в «Роторе».Соглашение аренды рассчитано до окончания сезона 2019/2020.Желаем игрокам всяческих успехов в новом клубе!