Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, периодически попадающий в скандальные истории, связанные с употреблением спиртного, решил на год отказаться от алкоголя. Если спортсмен сорвется, он будет вынужден расстаться с собственным автомобилем.

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, периодически попадающий в скандальные истории, связанные с употреблением спиртного, решил на год отказаться от алкоголя. Если спортсмен сорвется, он будет вынужден расстаться с собственным автомобилем.Таковы условия спора Емельяненко-младшего с главой бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым. Именно Александр стал инициатором необычного пари.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 11 Фев 2020 в 9:46 PST"По инициативе Александра мы заключили пари: он обещал мне отказаться от алкоголя на год. В случае нарушения договора отдаст свой автомобиль", – говорится в заявлении клуба "Ахмат" на странице в Instagram.Напомним, что Емельяненко-младший 3 апреля проведет в Москве поединок со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым в рамках турнира АСА 107. К этому бою Александр будет готовиться в клубе "Ахмат".