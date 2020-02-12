Срок выдачи сертификата на материнский капитал сократится с фактически месяца до пяти дней.

Срок выдачи сертификата на материнский капитал сократится с фактически месяца до пяти дней.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, рассказывая о поправках, предлагаемых для реализации инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала.Неверов отметил, что сейчас срок выдачи сертификата на материнский капитал Пенсионного фонда России составляет 15 дней, но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, россияне, как правило, получают его в течение месяца.Он подчеркнул, что "Единая Россия" предлагает улучшить электронное взаимодействие ведомств и сделать так, что получить сертификат можно фактически в беззаявительном порядке.Парламентарий сообщил, что добиться этого можно и за счет сокращения документов, требуемых для получения маткапитала – вместо 18 до одного – заявления при распоряжении материнским капиталом.В Послании Федеральному собранию президент РФ предлагал продлить программу материнского капитала до конца 2026 года, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка, а также увеличить размер выплаты.