Продолжительность действия программ льготного автокредитования Первый автомобиль и Семейный автомобиль зависит как от активности покупателей, так и от количества выделенных средств. И, похоже, о продолжении субсидирования речи не идет.

Продолжительность действия программ льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" зависит как от активности покупателей, так и от количества выделенных средств. И, похоже, о продолжении субсидирования речи не идет.Известно, что на обе программы в общей сложности выделено 5 миллиардов рублей, и закончиться они могут уже в марте 2020 года. Соответственно, проработают программы поддержки в лучшем случае три месяца.О скором сроке завершения действия программ своих дилеров, по данным "Ведомостей", проинформировал АвтоВАЗ. Однако, как сообщает издание, комментировать эти сведения на предприятии отказались.В том, что в Тольятти беспокоятся о скором завершении действия программ, нет ничего удивительного: согласно их условиям, именно новые "Лады" становятся наиболее удобным объектом для покупки с привлечением субсидий. По госпрограммам поддержки можно приобрести только машину отечественной сборки ценой не более 1 миллиона рублей.Ранее сообщалось, что по расчетам Минпромторга выделенные средства обеспечат продажу примерно 50 тысяч автомобилей. В прошлом году на аналогичные программы было выделено около 10 миллиардов рублей, и продажи составили, соответственно, чуть более 100 тысяч машин.