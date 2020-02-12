Собственное производство премиальных кроссоверов на территории Северной Америки вознамерилась организовать компания Chery, которая таким образом рассчитывает там закрепиться. И даже придумала для этого совершенно новый бренд.

Собственное производство премиальных кроссоверов на территории Северной Америки вознамерилась организовать компания Chery, которая таким образом рассчитывает там закрепиться. И даже придумала для этого совершенно новый бренд.Chery уже договорилась с местными партнерами: по сведениям Automotive News, эту роль сыграет холдинг HAAH, который собирается продавать в США в том числе и автомобили марки Zotye. В заявлении холдинга утверждается, что премиальные кроссоверы Chery будут продаваться в США и Канаде под брендом Vantas, причем в том числе и онлайн.По некоторым данным, "Вантасами" будут называться кроссоверы, которые для всего остального мира выпускаются под еще одним суббрендом Chery - Exeed (именно с этим названием они однажды доберутся и до России). Цель такого ребрендинга автомобилей пока не озвучивается, как и конкретная модель, которая станет для Chery дебютной в США.Рассекречен интерьер большого кроссовера Chery для РоссииЗато известно, что HAAH намерена организовать сборку китайских машин на территории США и уже подыскивает для этого мощности. Как заявил глава холдинга Дюк Хейл, в качестве одной из возможных площадок рассматривается некое предприятие в Мичигане, а работать на заводе будут от тысячи до полутора тысяч сотрудников.Помимо Zotye и Chery о своих планах по выходу на американский рынок заявлял ранее и концерн GAC (Guangzhou Automobile Group). Однако на фоне торговой войны китайцы были вынуждены отказаться от своего намерения.