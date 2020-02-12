Юрген Клинсманн покинул пост главного тренера берлинской Герты, которую возглавил в ноябре 2019 года. Под руководством 55-летнего немецкого специалиста бело-голубые сыграли всего десять матчей – три победы, три ничьи и четыре поражения.

Юрген Клинсманн покинул пост главного тренера берлинской "Герты", которую возглавил в ноябре 2019 года. Под руководством 55-летнего немецкого специалиста "бело-голубые" сыграли всего десять матчей – три победы, три ничьи и четыре поражения.Изначально соглашение Клинсманна с "Гертой" было рассчитано до конца текущего сезона, но Юрген принял решение немедленно покинуть клуб, что стало сюрпризом для руководства "Герты".Jürgen Klinsmann ist ab sofort nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC. Der bisherige Übungsleiter ist mit sofortiger Wirkung von seinem Traineramt zurückgetreten. https://t.co/JuglrTz81u #hahohe pic.twitter.com/LFBRqJ5dm9— Hertha BSC (@HerthaBSC) February 11, 2020"Мы очень удивились, когда утром узнали о решении Клинсманна, особенно после наших кадровых решений в зимнее трансферное окно", – заявил генеральный менеджер клуба Майкл Прец.После 21-го тура чемпионата Германии "Герта" с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. Зимой столичный клуб усилился на более чем 70 миллионов евро.Напомним, ранее 55-летний специалист возглавлял сборные Германии и США. Кроме того, он тренировал мюнхенскую "Баварию".