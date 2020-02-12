Во вторник, 11 февраля, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил капитанские погоны чемпионам мира по легкой атлетике Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову.

Во вторник, 11 февраля, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил капитанские погоны чемпионам мира по легкой атлетике Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову.Церемония вручения званий прошла в легкоатлетическом комплексе ЦСКА. Как сообщает ТАСС, приказ о присвоении Ласицкене и Шубенкову очередных воинских званий был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу 25 декабря 2019 года.Посмотреть эту публикацию в InstagramКапитан. Официально