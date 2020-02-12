Выбросы углекислого газа от производства электроэнергии в мире остались неизменными в 2019 году после двух лет роста, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Выбросы углекислого газа от производства электроэнергии в мире остались неизменными в 2019 году после двух лет роста, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).Несмотря на ожидания дальнейшего увеличения, глобальные выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, в прошлом году остались на уровне 33 гигатонн, в то время как мировая экономика выросла на 2,9%.Прошлогодняя стабилизация связана в основном с сокращением выбросов от производства электроэнергии в странах с развитой экономикой. Это произошло благодаря возрастающей роли возобновляемых источников энергии, переходу с угля на природный газ и увеличению производства ядерной энергии. Кроме того, свою роль сыграли мягкие погодные условия в ряде стран и замедление экономического роста на некоторых развивающихся рынках."Теперь нам нужно упорно работать, чтобы 2019 год запомнился как окончательный пик глобальных выбросов, а не просто еще одна пауза в росте", — заявил глава МЭА Фатих Бироль.В США в прошлом году было зафиксировано наиболее значительное сокращение выбросов в масштабах страны — на 140 миллионов тонн, или на 2,9%.В Европейском союзе выбросы уменьшились на 160 миллионов тонн, или на 5%. Лидеры ЕС в конце 2019 года обязались достичь климатической нейтральности, ликвидировав чистые выбросы углерода к середине этого столетия.В Японии выбросы сократились на 45 миллионов тонн, или примерно на 4%, — максимальными темпами с 2009 года. Этому способствовал перезапуск ядерных реакторов в стране.Выбросы CO2 в остальной части мира в 2019 году увеличились почти на 400 миллионов тонн. Почти 80% этого роста приходится на страны Азии, где производство электроэнергии на угле продолжало расти.