В московском кинотеатре Октябрь в понедельник, 10 февраля, состоялся предпремьерный показ фильма Лёд 2, созданного при участии телеканала Россия 1. Столичным зрителям досмотреть киноленту не удалось. Для многих осталось загадкой, чем закончится одна из главных премьер этого года.

В московском кинотеатре "Октябрь" в понедельник, 10 февраля, состоялся предпремьерный показ фильма "Лёд 2", созданного при участии телеканала "Россия 1". Столичным зрителям досмотреть киноленту не удалось. Для многих осталось загадкой, чем закончится одна из главных премьер этого года.Певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram разместила совместный снимок с дизайнером Игорем Гуляевым. В посте примадонна рассказала, что как только героиня фильма запела песню из ее репертуара, в кинотеатре произошел небольшой инцидент — возгорание электропроводки. Но "нашу песню не задушишь, не убьешь", — отметила Алла Борисовна. Пугачева не огорчилась, заявив, что придет еще раз досмотреть фильм и дослушать музыкальную композицию.Посмотреть эту публикацию в InstagramПремьера фильма «ЛЕД 2»Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара,произошло возгорание электропроводки в кинотеатре.Всех срочно эвакуировали из зала.Придется ещё раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню.Нашу песню не задушишь,не убьешь.