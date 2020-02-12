Проект Кино Mail.ru обнародовал рейтинг лучших романтических фильмов XXI века в преддверии Дня святого Валентина. Список возглавила картина Дневник памяти с Райаном Гослингом и Рейчел ..

Проект Кино Mail.ru обнародовал рейтинг лучших романтических фильмов XXI века в преддверии Дня святого Валентина. Список возглавила картина "Дневник памяти" с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс, передает .В рейтинг также попали зарубежные ленты "Великий Гэтсби", "Загадочная история Бенджамина Баттона" и "Виноваты звезды". Что касается российских фильмов, то больше всего зрителям запомнились "Аритмия", "Приходи на меня посмотреть" и "Благословите женщину", сообщает телеканал "".