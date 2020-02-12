Германия, похоже, готова допустить Huawei к участию развертывании немецких сотовых сетей пятого поколения (5G), несмотря на попытки Соединенных Штатов повлиять на союзников

Германия, похоже, готова допустить Huawei к участию развертывании немецких сотовых сетей пятого поколения (5G), несмотря на попытки Соединенных Штатов изгнать китайского вендора из всех стран Европы.Законодатели от консервативной партии подписали стратегический документ, который предлагает компромиссный подход между запретом Huawei и предоставлением компании полной свободы действий.Германия и ранее заявляла, что не намерена блокировать доступ Huawei к своему рынку. В апреле 2019-го года глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство не будет препятствовать доступу китайской компании к созданию сетей 5G в стране, несмотря на давление со стороны США. Меркель и глава немецкого МИДа Хайко Маас также заявляли, что Германия будет самостоятельно решать этот вопрос, не ограничивая конкуренцию, но и учитывая вопросы безопасности.В конце прошлого года на ежегодном съезде Христианско-демократического союза Ангелы Меркель члены партии приняли резолюцию, не имеющую обязательной силы, о недопущении поставок оборудования 5G от зарубежных производителей, которые могут быть подвержены влиянию своих правительств.В целом, сейчас позиция немецких парламентариев, как представляется, не слишком отличаются от планов, принятых Великобританией две недели назад.Законодатели подписали документ в понедельник вечером после нескольких недель споров со сторонниками позиции США о том, что оборудование Huawei небезопасно, и что оно может скомпрометировать телекоммуникационные сети для передачи данных Пекину, использоваться для шпионажа.В документе отмечается, что оборудование любого производителя может быть использовано в развертывании сетей 5G, но возможные риски не могут быть полностью устранены, а потому, должны быть минимизированы с помощью "комплексных технических проверок". Далее говорится, что шифрование может быть использовано для обеспечения безопасности передаваемых данных.Как и в Великобритании, все три сетевых оператора Германии используют технологию Huawei, и прямой запрет может оказаться для них дорогостоящим и отсрочить развертывание 5G для клиентов во всех частях страны. В статье проводится различие между доступом, транспортом и основной сетью, чтобы операторы могли выбрать наиболее надежные компании для предоставления технологий в чувствительных областях сети. Как и Великобритания, Германия стремится к тому, чтобы в сетях не использовалось оборудование только одной компании.Для того, чтобы аппаратное обеспечение определенных фирм было включено в чувствительные области сети, компании должны будут выполнить определенные требования, которые исключают какое-либо влияние со стороны иностранного государства на инфраструктуру 5G. Что касается уже существующей сети 4G, то операторы должны будут до 2025 года заменить оборудование в чувствительных зонах сети, если производитель оборудования не пройдет тест на безопасность.Ранее сообщалось, что Huawei планирует открыть в Европе несколько центров для производства оборудования, которое должно обеспечивать работу мобильной связи пятого поколения (5G) в странах ЕС. Китайский производитель надеется, что создание таких производственных центров поможет убедить ЕС снять жёсткие ограничения для Huawei на участие в создании сетей 5G в европейских странах. Особые надежды в этом вопросе Huawei возлагает на Германию.