Руководители российских нефтяных компании 12 февраля обсудят на совещании у министра энергетики Александра Новака сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, передает ТАСС.

Руководители российских нефтяных компании 12 февраля обсудят на совещании у министра энергетики Александра Новака сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, передает ТАСС.На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ в Вене несколько дней обсуждал влияние коронавируса на мировую экономику и спрос нефти. Комитет, экстренно собравшись, принял решение рекомендовать министерской встречи ОПЕК+ сократить добычу на второй квартал еще на 600 тысяч баррелей в сутки и продлить сокращение до конца года. Россия попросила у партнеров по ОПЕК+ время на обдумывание и проведение консультаций в стране с учетом интересов компаний и бюджета."Россия внимательно следит за влиянием распространения коронавируса на мировые энергетические рынки. Ситуация продолжает оставаться крайне неопределенной", — сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.По его словам, Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета ОПЕК+ для оценки ситуации и определения взвешенного подхода с учетом интересов рынка.Партнеры по сделке ОПЕК+ (включающей страны ОПЕК, и не входящие в картель) с 2018 года отслеживают ситуацию на рынке и корректируют добычу для поддержания стабильного спроса и предложения нефти на мировых рынках.По итогам предыдущей плановой встречи 6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки до 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, принятого за начало отсчета сделки. С учетом последних договоренностей Россия взяла на себя обязательство снизить добычу еще на 70 тысяч баррелей, или в целом 300 тысяч баррелей в сутки.