Фигуристка Ксения Столбова объявила об уходе из большого спорта. Она уточнила, что уже подписала все необходимые документы о выводе из состава сборной России. Хочу поблагодарить всех ..

Фигуристка Ксения Столбова объявила об уходе из большого спорта. Она уточнила, что уже подписала все необходимые документы о выводе из состава сборной России."Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания на коньках России", – приводит ее слова ТАСС.Напомним, Столбова выступала в парном катании. В 2014 году спортсменка завоевала золото на Олимпийских играх в командных соревнованиях.