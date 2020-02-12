Вооруженная оппозиция сбила вертолет сирийской армии. Боевая машина упала в районе населенного пункта Саракиб, что в провинции Идлиб.

Вооруженная оппозиция сбила вертолет сирийской армии. Боевая машина упала в районе населенного пункта Саракиб, что в провинции Идлиб. Оба пилота погибли, пишет ТАСС.Напомним, в Сирии начались вооруженные столкновения между турецкими и сирийскими военными. Сообщается, что первый удар нанесла армия Арабской Республики. Его жертвами стали 5 турецких солдат.В ответ Анкара отдала приказ об обстреле 115 сирийских военных объектов. В результате атаки погиб 101 военнослужащий, уничтожены три танка, два миномета и один вертолет.Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина повлиять на Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб.