Председатель Федеральной резервной системы (ФРС, центробанк страны) США Джером Пауэлл оптимистично настроен по поводу перспектив экономики США, о чем он заявил на выступлении в конгрессе, передает Reuters.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС, центробанк страны) США Джером Пауэлл оптимистично настроен по поводу перспектив экономики США, о чем он заявил на выступлении в конгрессе, передает Reuters.В то же время Пауэлл отметил негативное влияние вспышки коронавируса в Китае и опасений по поводу роста экономики в долгосрочной перспективе.Рост экономики США, который продолжается уже 11 лет, является самым длинным со времен начала подсчета подобной статистики.В своем выступлении Пауэлл отметил, что во второй половине 2019 года экономика оставалась устойчивой для любых "глобальных встречных ветров, которые усилились прошлым летом", однако поддержку оказывали высокая экономическая активность и укрепление рынка труда.Заявления Пауэлла перекликается с официальным отчетом ФРС, который был ранее направлен в конгресс. В документе подчеркивалось, что для сохранения экономического роста в стране необходимо удерживать процентные ставки в диапазоне между 1,5% и 1,75%.Пауэлл дал понять, что на данный момент не видит причин для корректировки процентных ставок в США, если новые события не приведут к "существенной переоценке" текущих перспектив.Однако он добавил, что ФРС внимательно следит за распространением коронавируса , поскольку он может привести к сбоям в торговле с Китаем, а это распространится на остальную часть мировой экономики.