Самолет турецкой авиакомпании Pegasus с потерявшим сознание пилотом совершил посадку в стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен.

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus с потерявшим сознание пилотом совершил посадку в стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала турецкая газета Cumhuriyet.Сообщается, что незадолго до посадки командир воздушного судна, которое летело из Вены в Стамбул, внезапно потерял сознание. Катастрофу предотвратил второй пилот, который сообщил диспетчерам о ЧП и самостоятельно посадил лайнер.После этого командира экипажа на скорой помощи доставили в больницу. В данное время его состояние оценивается врачами как удовлетворительное.