Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла свои предложения по внесению поправок в Конституцию. После окончания срока президентских полномочий бывшие президенты, по их предложению, получат право стать членами Совета Федерации. Причем пожизненно. Но они могут и отказаться от сенаторства.

Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла свои предложения по внесению поправок в Конституцию. После окончания срока президентских полномочий бывшие президенты, по их предложению, получат право стать членами Совета Федерации. Причем пожизненно. Но они могут и отказаться от сенаторства.Поправки касаются и изменения порядка формирования верхней палаты российского парламента, поясняет ТАСС. Если сейчас Совет Федерации комплектуется представителями регионов, а президентская норма по внесению своих кандидатур составляет 10%, то есть 17 человек, то предлагается увеличить президентскую норму до 30 человек. Из них семеро могут быть пожизненно назначаться главой государства за "выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности"."Это могут быть, к примеру, выдающиеся ученые, врачи, деятели культуры, общественные деятели. Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет", — пояснил один из авторов поправки, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.Его соавторами по конституционной поправке выступили также председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас, глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев, а также сенаторы Светлана Горячева и Алексей Пушков, депутаты Галина Хованская, Андрей Макаров и Ярослав Нилов.Законопроект об изменениях в Конституции был принят в первом чтении 23 января 2020 года. После этого он поступил на рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству, который проведет следующее заседание 12 февраля. Дата второго чтения президентского законопроекта пока не определена. Но предложивший новации президент России Владимир Путин считает, что можно уложиться с рассмотрением поправок за три-четыре месяца.Кроме того, поправки меняют порядок формирования Счетной палаты. Предполагается, что председателя Счетной палаты будут утверждать сенаторы, а право назначения и освобождения от должностей его заместителей будет предоставлено думским депутатам. При этом кандидатуры будут вноситься президентом.Также предлагается закрепить в Конституции, что сенаторы будут заслушивать ежегодные доклады генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в стране, а отчеты Банка России будет заслушивать депутаты Госдумы.В России еще обсуждаются вопросы внесения Бога в преамбулу Конституции, а также закрепления статуса семьи, как союза между мужчиной и женщиной. Уже поступило более четырех сотен поправок к российской Конституции. Все они будут рассмотрены специальной комиссией.