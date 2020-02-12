Минфин России сообщил детали выхода Банка России из капитала Сбербанка: госпакет покупается правительством за счет Фонда национального благосостояния.

Минфин России сообщил детали выхода Банка России из капитала Сбербанка: госпакет покупается правительством за счет Фонда национального благосостояния.О выходе ЦБ из состава акционеров говорилось более 10 лет, но сейчас Минфин выступил с официальным заявлением.Минфин вместе с ЦБ РФ разработали законопроект по условиям продажи акций. Документ направлен в правительство РФ. "Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.Банку России принадлежит 50 процентов + 1 акция уставного капитала Сбербанка (52,3 процента обыкновенных акций). С учетом текущей стоимости на Мосбирже за госпакет можно получить около 3 триллионов рублей. На начало 2020 года объем Фонда национального благосостояния оценивался в 7,8 триллиона рублей.Банк России уточнил детали сделки: продажа на внутреннем рынке иностранной валюты, которую Банк России приобретет у ФНБ при покупке пакета акций Сбербанка, будет равномерной в период от трех до семи лет.Цена акций Сбербанка на Мосбирже резко выросла после заявления Минфина и ЦБ — сразу на 2,5 процента.Как заявили в министерстве финансов, инвестиции ФНБ в крупнейший банк страны совпадают с целями управления фонда. Это оптимальное соотношение доходности и риска: вложения обеспечат сохранность национальных резервов и стабильный доход от их размещения с высокой доходностью.Ранее не раз говорилось о конфликте интересов: ЦБ приходилось совмещать интересы крупнейшего акционера Сбербанка, регулятора и надзорного органа. Например, ЦБ выступал против быстрого увеличения выплат по дивидендам Сбербанка.Выход Банка России из состава акционеров Сбербанка устранит конфликт интересов. Согласно законопроекту миноритарным акционерам от имени Банка России будет направлено обязательное предложение о выкупе акций по цене продажи первой части пакета акций.