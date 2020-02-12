Самая романтичная премьера этого года - в кинотеатре Октябрь представили Лёд 2. В широкий прокат лента, снятая при поддержке телеканала Россия 1, выйдет в пятницу, 14 февраля. Сходить на этот фильм снова обещают все звезды, которым накануне вечером досмотреть фильм неожиданно помешала пожарная сигназизация.

Самая романтичная премьера этого года — в кинотеатре "Октябрь" представили "Лёд 2". В широкий прокат лента, снятая при поддержке телеканала "Россия 1", выйдет в пятницу, 14 февраля. Сходить на этот фильм снова обещают все звезды, которым накануне вечером досмотреть фильм неожиданно помешала пожарная сигназизация.Красивая история любви хоккеиста Саши и фигуристки Нади снова на больших экранах. Спустя два года зрителей ждет новый киноподарок со знакомыми героями. Они не только повзрослели, но и помудрели. Герой Александра Петрова в фильме "Лёд 2" уже не просто любящий парень, а отец."Я испытал от этого фильма эмоций больше, чем от первого. Мне так кажется", — рассказал Александр Петров.На премьерный показ звезды пришли с детьми. В главной роли в фильме теперь совсем юная актриса: Вите Корниенко всего девять, но можно сказать, что она всю жизнь в кино — снимается с двух лет. В картине зритель не просто увидит любовь дочери к отцу, но и ко льду. Каждый станет свидетелем рождения новой звезды фигурного катания."Я специально для фильма училась фигурному катанию. Я настолько вникла в этот спорт...", — поделилась Виталия Корниенко.Почему отец против стремления дочери к конькам, и как юная фигуристка все-таки добьется льда? Удивительную историю экранизировал Жора Крыжовников, режиссер, известный своим талантом сочетать драму с долей иронии и даже юмора."Я считаю, что этот фильм снимала одна из самых сильных команд нашей страны. Крыжовников — это великолепный режиссер, у которого великолепная фильмография", — сообщила певица Светлана Лобода.На премьере в "Октябре" собрались буквально все звезды. Для этих трех тысяч зрителей День святого Валентина наступил за три дня официальной даты."У меня такой праздник почти каждый день. В нашей семье все любят друг друга", — призналась народная артистка СССР Алла Пугачева.Кстати, один из неумирающих хитов примадонны вошел в саундтрек к фильму "Лёд 2". Правда дослушать до конца родное "Озеро надежды" в новом звучании у Аллы Пугачевой так и не вышло — в кинотеатре сработала пожарная сигнализация."Система срабатывает при малейшем задымлении, например, если кто-то пытается покурить в дальнем углу кинотеатра. Она работает автоматически", — прокомментировала ситуацию директор по связям с общественностью сети кинотеатров "Каро" Ольга Проскурякова.И хотя площадь возгорания в районе кассового зала составила всего две десятых квадратного метра, премьеру пришлось прервать. Три тысячи зрителей собираются досмотреть фильм уже в широком прокате."Я думаю, что короткое замыкание произошло от накала драматургии", — поделился актер Павел Деревянко.Фильм "Лёд 2" стартует во всех кинотеатрах страны в День святого Валентина — 14 февраля.