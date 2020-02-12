Коллегия присяжных заседателей Вологодского областного суда признала виновными супругов Юлию и Евгения Блохиных в избиении до смерти шестилетнего опекаемого ребенка.

Коллегия присяжных заседателей Вологодского областного суда признала виновными супругов Юлию и Евгения Блохиных в избиении до смерти шестилетнего опекаемого ребенка.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала объединенная пресс-служба судов региона.Отмечается, что присяжные считают, что Евгений Блохин заслуживает снисхождения, а Юлия Блохина — нет. Сообщается, что дата окончательного приговора пока не определена.Из материалов уголовного дела следует, что мальчик, чью мать лишили родительских прав и она отбывала наказание в колонии за нападение с ножом на мужа, попал к Блохиным в апреле 2017 года. В семье кроме него проживали три дочери супругов.По версии следствия мужчина и женщина регулярно избивали ребенка, не обеспечивая его медицинской помощью.10 августа 2018 года Блохина в пьяном виде в очередной раз избила мальчика, в результате чего он получил многочисленные переломы и черепно-мозговую травму, впав в кому.Знакомая Блохиных, которая оказалась у них в доме, вызвала скорую помощь, которая доставила ребенка в больницу. Но спасти его не удалось — в апреле 2019 года он скончался.Чтобы замести следы, Блохина подговорила старшую дочь, которая по возрасту не подлежала уголовной ответственности, взять на себя вину в избиении мальчика.Женщина обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса России – убийство, умышленное систематическое причинение средней тяжести вреда здоровью, истязание, оставление в опасности, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ее муж обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании и оставлении в опасности.