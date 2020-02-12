Реализация проекта Восток ойл ускорит рост ВВП России на 2 процента ежегодно, сообщил глава Роснефти Игорь Сечин президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи.

Реализация проекта "Восток ойл" ускорит рост ВВП России на 2 процента ежегодно, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи.Проект оценивается в 10 триллионов рублей инвестиций, "на первом этапе мы уже планируем около двух триллионов", — уточнил Сечин. На роль инвесторов претендуют индийские и западные инвесторы – "предполагаем, что это может быть большой, крупный международный проект", — отметил Сечин.Речь идет о новой нефтегазовой провинции на севере страны — на Таймырском полуострове. В ее основе два крупных месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское.Инвестиции и кооперация подрядчиков, различных производителей – от металлургов до энергетиков — приведет к синергии.Планируется построить 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, 800 километров магистральных трубопроводов. Помимо этого, готовится укладка семи тысяч километров внутрипромысловых трубопроводов, 3,5 тысячи километров электросетей. Будут построены электростанции на две тысячи мегаватт. В целом планируется создать 100 тысяч новых рабочих мест."В целом реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на 2 процента ежегодно", — отметил Сечин.