В настоящее время в мире зарегистрировано свыше 45 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 1114 со смертельным исходом. Выздоровело при этом почти в четыре раза больше - почти пять тысяч человек. В Забайкалье пациент с коронавирусом выздоровел и выписан из больницы, сообщили в ситуационном центре Забайкальского края.

В настоящее время в мире зарегистрировано свыше 45 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 1114 со смертельным исходом. Выздоровело при этом почти в четыре раза больше - почти пять тысяч человек. В Забайкалье пациент с коронавирусом (гражданин Китая) выздоровел и выписан из больницы, сообщили в ситуационном центре Забайкальского края.Только в Китае число зараженных вирусом COVID-19 (это официальное название коронавируса) превысило 44,6 тыс. человек.Вспышка пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию.Иностранные государства продолжают эвакуацию своих граждан из Китая. Минувшей ночью третий чартерный самолет с жителями Южной Кореи и их семьями прибыл из китайского Уханя в Сеул. На борту находилось 140 пассажиров, в числе которых 60 граждан Китая.Власти Японии приняли решение ввести запрет на въезд в страну жителям китайской провинции Чжэцзян и посещавшим ее иностранцам. Об этом объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании специального правительственного штаба. Тем временем у берегов самой Японии на круизном лайнере "Даймонд Принцесс" коронавирус обнаружили у еще 39 человек. Среди них - один сотрудник карантинной службы. Таким образом, общее число инфицированных на корабле достигло 174 человек. Министр также отметил, что власти рассматривают возможность использования специального плавучего госпиталя для перемещения туда зараженных пассажиров.