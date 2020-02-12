Федеральная торговая комиссия хочет выяснить, не покупали ли техгиганты небольшие компании для устранения потенциальных конкурентов

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission; FTC) изучает покупки компаний, сделанные в прошлом крупными технологическими гигантами, говорится в сообщении ведомства.Регулятор направил в адрес Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft запрос на предоставление документов о всех приобретениях небольших компаний в период с 2010 по 2019 годы. FTC интересуют структура, суммы и цели сделок, о которых ранее не сообщалось антимонопольным органам."Эта инициатива позволит Комиссии ближе познакомиться с приобретениями в этом важном секторе, а также оценить, получают ли федеральные органы надлежащее уведомление о сделках, которые могут нанести ущерб конкуренции. Это поможет нам сохранить технологические рынки открытыми и конкурентоспособными на благо потребителей", — отметил в своем заявлении председатель FTC Джозеф Саймонс (Joseph Simons).Компании обязаны сообщать о некоторых, но не обо всех приобретениях регулирующим органам в соответствии с федеральным законом, но расследование FTC теперь касается и прошлых сделок, которые могли ускользнуть от внимания. Документы помогут ведомству понять, совершали ли техгиганты сделки, которые не проверяются федеральными властями, для устранения потенциальных конкурентов.Объявление сделано в связи с тем, что крупнейшие технологические компании уже сталкиваются с различными антимонопольными исследованиями со стороны регуляторов как в США, так и в Европе, которые проверяют, не подрывают ли эти компании конкуренцию несправедливым образом. Регуляторы изучают все, начиная от рекламного бизнеса Google, или облачного подразделения Amazon Web Services и заканчивая обработкой данных о потребителях и вопросами конфиденциальности в Facebook.