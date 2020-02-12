Компания Samsung анонсировала Galaxy Flip Z — свой второй после Galaxy Fold смартфон, снабженный сгибаемым экраном. Презентация новинки прошла на мероприятии Unpacked 2020 в Сан-Франциско

Компания Samsung анонсировала Galaxy Flip Z — свой второй после Galaxy Fold смартфон, снабженный сгибаемым экраном. Презентация новинки прошла на мероприятии Unpacked 2020 в Сан-Франциско.У Galaxy Flip Z гнется не только сам дисплей, но и защищающее его стекло. Это первая подобная модель на рынке. В отличие от Galaxy Fold (и Motorola Razr), OLED-панель нового устройства покрыта не полиамидным пластиковым слоем, который может мяться и вздуваться, а ультратонким, но при этом эластичным и высокопрочным стеклом Ultra Thin Glass (UTG).UTG — это собственный бренд Samsung. Сам дисплей получил название Infinity Flex Display. "Челок" и других вырезов на нем нет.В компании заверили, что "революционное" UTG-стекло выдержит 200 тысяч сгибаний. Если пользователи в среднем берут смартфон в руки от 80 до 200 раз в день, то даже при около 100 тысячах циклов запаса прочности покрытия Galaxy Flip Z должно хватить на 2-3 года.Новая "раскладушка" Samsung оснащается основным 6,7-дюймовым OLED-дисплеем (2636х1080 пикселей), который схлопывается по горизонтальной оси, как Motorola Razr. Соотношение сторон нетипичное — 21.9:9. Снаружи расположен вспомогательный, 1,1-дюймовый мини-экран, на котором могут отображаться уведомления. Его также можно использовать в качестве видоискателя.Главный экран Galaxy Flip Z может быть полностью открыт, закрыт либо раскрыт наполовину. В полураскрытом виде аппарат напоминает скорее пудреницу или крошечный ноутбук. Установив смартфон на ровную поверхность, его можно использовать для видеочата, съемки селфи или видео.Для этого разработчики предусмотрели спецрежим Flex, в котором основной дисплей делится на два 4-дюймовых. В верхней части может отображаться собеседник или ролик на YouTube, в нижней — клавиатура или элементы управления воспроизведением. Flex поддерживает и многозадачность, что позволяет располагать два приложения на разных частях экрана.Внутри Galaxy Flip Z — 64-разрядный процессор с восемью ядрами, 8 гигабайт оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Камер у него три: одна 10-мегапиксельная (f/2,4) спереди для селфи и две основные (12-мп обычная + 12-мп широкоугольная). Весит устройство 183 грамма.В США и Южной Корее Galaxy Flip Z выходит уже 14 февраля. В США его можно будет купить за $1380. Для сравнения, Galaxy Fold стоит $1980, официальная цена в России — от 150 990 рублей.