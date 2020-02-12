Samsung представил во вторник вечером линейку из трёх флагманских смартфонов, которым предстоит возглавлять ассортимент производителя как минимум до осени этого года. Это Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. В этом материале — всё о ключевых особенностях новинок.

Samsung представил во вторник вечером линейку из трёх флагманских смартфонов, которым предстоит возглавлять ассортимент производителя как минимум до осени этого года. Это Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. В этом материале — всё о ключевых особенностях новинок.Samsung Galaxy S20: дизайн, дисплейВнешний вид новых аппаратов Samsung не стал сюрпризом — о нём было известно уже довольно давно из многочисленных утечек. Похоже на прошлогодние S10, только изгибы экрана по краям стали заметно меньше — может, выглядит не так футуристично, зато удобнее. Камеры размещены в довольно массивном выступе, размер которого тем больше, чем "старше" версия S20.Samsung Galaxy S20+Аналогично "растёт" и диагональ экрана — от 6,2 дюйма у S20 до 6,7 у S20+ и 6,9 у Galaxy S20 Ultra. Все три экрана — разрешения QuadHD+, Dynamic AMOLED и сертифицированы для отображения контента в стандарте HDR10+. Уникальное для Samsung нововведение: частоту обновления экрана можно повысить в настройках со стандартных 60 до 120 герц. Так взаимодействие со смартфоном будет ощущаться более плавным. Правда, при этом придётся смириться со снижением разрешения — режим 120 Гц совместим только с разрешением FullHD+.Самый продвинутый аппарат и весит соответственно — 220 граммов. Сравните с весом базовой модели в 163 грамма. S20 и S20+ относительно тонкие — 7,9 и 7,8 мм соответсвенно, Ultra-версия — толще, 8,8 мм. Для разблокировки применяется ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, встроенный в экран.Samsung Galaxy S20 UltraSamsung Galaxy S20: камеры, фотовозможностиВ Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях. Возможно, результаты тех же исследований заставили компанию вернуться к тезису о важности высокого разрешения. У Samsung Galaxy S20 самая "внимательная" камера 64-мегапиксельная, а у Galaxy S20 Ultra — вообще 108-мегапиксельная.Комбинация оптического и цифрового зума позволяет S20 приближать объекты в 30 раз (у Galaxy S20 Ultra — в 100 раз), а камеры всех трёх смартфонов могут снимать в разрешении 8K — такой своеобразный задел на далёкое будущее в мире, где и 4K-телевизорами пока обзавелись далеко не все. Видео 8K может снимать только телефото-модуль (у S20 и S20+ остальным просто не хватит для этого пикселей), так что ракурс для съёмки получается не самый удобный.При этом у S20 и S20+ основной широкоугольный датчик, а также сверхширокоугольный для панорамной съемки — по-прежнему 12-мегапиксельные, хотя сенсоры в них новые, увеличенного физического размера. А вот сенсором повышенного разрешения оборудован телефото-модуль. У S20 Ultra конфигурация иная: основной широкоугольный объектив 108-мегапиксельный, телефото-объектив получил разрешение 48 мегапикселей, а сверхширокоугольник — 12. Дополнительная камера для измерения глубины кадра есть только у S20+ и S20 Ultra.Samsung Galaxy S20 UltraSamsung Galaxy S20: начинка, памятьВсе три смартфона работают на анонсированном заранее чипсете Exynos 990. Он восьмиядерный, производится по 7-нм техпроцессу и имеет группы ядер с частотой 2,7, 2,5 и 2 ГГц. Все три смартфона поддерживают 5G — по крайней мере, это указано в материалах на официальном сайте производителя. Впрочем, практического смысла в этом для российских пользователей пока нет.У S20 и S20+ 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, у Ultra версии оперативки больше — 12 ГБ, но встроенный накопитель того же самого базового объёма. И оперативка и встроенная память — новых стандартов, LPDDR5 и UFS 3.0, соответственно. При этом в конструкции использован гибридный слот для второй SIM-карты и модуля памяти microSD — придётся выбирать, если штатных 128 ГБ окажется недостаточно.Ёмкости аккумуляторов S20, S20+ и S20 Ultra — соответственно, 4000, 4500 и 5000 миллиампер-часов. Поддерживается быстрая зарядка по проводам и беспроводными устройствами стандарта Qi, а также обратная беспроводная зарядка — например, так можно подпитывать представленные вместе со смартфонами полностью беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+.Samsung Galaxy S20: цена и дата начала продаж в РоссииРозничные продажи линейки Galaxy S20 начнутся в России 13 марта. Galaxy S20 в сером, голубом или красном цветах обойдётся в 69 990 рублей, Galaxy S20+ в сером, черном и красном цветах будет на 10 000 дороже, а "суперфлагманская" модель S20 Ultra будет продаваться за 99 990 рублей. Для неё на выбор будут доступны черный, белый, синий и красный цвет.