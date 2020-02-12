Сообщения о грядущей нынешним летом отставке главного тренера московского Локомотива Юрия Семина опроверг глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков. Функционер назвал новости о непродлении контракта с наставником бредом.

Сообщения о грядущей нынешним летом отставке главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина опроверг глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков. Функционер назвал новости о непродлении контракта с наставником "бредом".Ранее сразу несколько источников сообщили, что генеральный директор "Локо" Василий Кикнадзе внес на совет директоров предложение не продлевать соглашение с Семиным, которое истекает летом 2020 года. И, якобы, большинством голосов этот вопрос был решен не в пользу главного тренера."Что за бред! – цитирует Мещерякова издание "Спорт-экспресс". – Может какой-нибудь другой совет директоров уже это рассматривал. На совете директоров "Локомотива" этот вопрос даже не рассматривался".Тем не менее, разговоры о том, что 72-летнему Семину вряд ли предложат продлить действующее соглашение, возникают по ходу сезона не впервые. Осенью тренеру прочили отставку вследствие не слишком выразительной игры команды, а сейчас приписывают конфликты с рядом игроков. В частности, по сообщениям инсайдеров Федор Смолов уехал в аренду в испанскую "Сельту" из-за того, что поссорился с тренером "Локо".