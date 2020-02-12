Камера видеонаблюдения запечатлела момент аварии с участием автомобиля скорой помощи на перекрестке в Москве. После столкновения с каршеринговой легковушкой машина медиков на устояла на колесах и опрокинулась на бок.

Вечером в минувший понедельник, 10 февраля, в районе пересечения Абельмановской улицы и Волгоградского проспекта произошла авария, закончившаяся опрокидыванием машины скорой помощи.На записи с камеры наблюдения видно, как автомобиль медиков с включенными спецсигналами попытался преодолеть перекресток. В тот момент, когда ему это почти удалось, в микроавтобус врезалась каршеринговая легковушка.После столкновения скорая помощь опрокинулась на бок.Как утверждают очевидцы, в результате ДТП легкие травмы получил водитель легкового автомобиля.