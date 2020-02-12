В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным Спартаком и магнитогорским Металлургом. Уступая по ходу игры две шайбы, подопечные Олега Знарка сумели одержать волевую победу со счетом 4:2.

В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным "Спартаком" и магнитогорским "Металлургом". Уступая по ходу игры две шайбы, подопечные Олега Знарка сумели одержать волевую победу со счетом 4:2.За красно-белых дубль оформил Робин Ганзл. Голами также отметились Патрик Херсли и Каспарс Даугавиньш. У "Магнитки" отличились Богдан Потехин и Андрей Нестрашил."Спартак" набрал 70 очков и обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. "Металлург" имеет в активе 58 очков. Магнитогорский клуб занимает восьмое место на Востоке.