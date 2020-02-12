Великобритания, Канада и США усложняют выдачу виз россиянам, отправляющимся в командировки в российские учреждения за рубежом по обычным загранпаспортам. Эта ситуация приводит к нарушению сроков исполнения госконтрактов, а иногда ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений, отметил статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.

Великобритания, Канада и США усложняют выдачу виз россиянам, отправляющимся в командировки в российские учреждения за рубежом по обычным загранпаспортам. Эта ситуация приводит к нарушению сроков исполнения госконтрактов, а иногда ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений, отметил статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.Он представил 11 февраля в Думе правительственный законопроект о выдаче служебных паспортов сотрудникам тех организаций, которые занимаются управлением российской недвижимостью за рубежом, сообщает ТАСС. При этом Иванов подчеркнул, что острую необходимость в таких паспортах испытывают подразделения российского МИД – департамент спецсвязи, департамент безопасности, а также ряд других, сотрудники которых регулярно направляются в зарубежные командировки.Один из примеров – работа российского посольства в Вашингтоне. Туда была завезена техника для внутренней компьютерной сети. Но установить ее и наладить работу оказалось невозможно: американцы, зная о цели визита компьютерщиков, просто не выдали визы специалистам.Если новый законопроект будет принят, то МИД получит возможность направлять в американское посольство ноту и получать служебные визы.Компьютерщики в Великобритании, Польше и Франции уже получают служебные паспорта в таких ситуациях. При этом Москва упростила визовой режим с Коста-Рикой, Турцией и Китаем.