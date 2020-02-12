Уже в первом круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге судьба свела двух российских спортсменок – Екатерину Александрову и Дарью Касаткину. Для выявления победителя россиянкам понадобилось провести все три сета. Александрова оказалась сильнее своей соотечественницы со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

Уже в первом круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге судьба свела двух российских спортсменок – Екатерину Александрову и Дарью Касаткину. Для выявления победителя россиянкам понадобилось провести все три сета. Александрова оказалась сильнее своей соотечественницы со счетом 6:4, 3:6, 6:4.Во втором круге первая ракетка России сразится с представительницей Хорватии Донной Векич, посеянной на турнире под седьмым номером.Ранее во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy вышла еще одна россиянка Светлана Кузнецова, взявшая верх над Дженифер Брэди из США.