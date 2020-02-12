УФАС по Омской области возбудил дело в отношении фитнес-клуба, заподозрив его в нарушении закона О рекламе после жалобы мужчины с большим весом, которому отказались продать абонемент со скидкой по акции, сославшись на то, что она действует только для посетителей с весом меньше ста килограммов.

УФАС по Омской области возбудил дело в отношении фитнес-клуба, заподозрив его в нарушении закона "О рекламе" после жалобы местного жителя "весомых достоинств".Мужчина сообщил, что в спортклубе ему отказались продать годовой безлимитный абонемент со скидкой по объявленной акции, сославшись на то, что она действует только для посетителей с весом меньше ста килограммов.Мужчина, который весит больше, в своей жалобе отметил, что в рекламе фитнес-клуба никакой информации о дополнительных условиях акции не было.Он считает, что, отказав ему в абонементе со скидкой, клуб продемонстрировал "дискриминацию по индивидуальным особенностям человека", сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной антимонопольной службы.