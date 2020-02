Федеральный судья в США 11 февраля принял решение в пользу поглощения телекоммуникационной компании Sprint компанией T-Mobile в рамках сделки по объединению третьего и четвертого по величине операторов связи в стране, передает издание The New York Times.

Федеральный судья в США 11 февраля принял решение в пользу поглощения телекоммуникационной компании Sprint компанией T-Mobile в рамках сделки по объединению третьего и четвертого по величине операторов связи в стране, передает издание The New York Times.Отмечается, что после завершения сделки в США будет создан новый телекоммуникационный гигант, который сможет конкурировать с крупнейшими операторами страны — AT&T и Verizon.Ранее генеральные прокуроры 13 американских штатов пытались добиться отмены разрешения на слияние, которое было принято министерством юстиции и федеральной комиссией по связи.Прокуроры утверждали, что слияние T-Mobile и Sprint снизит уровень конкуренции в телекоммуникационной отрасли США, а также приведет к увеличению счетов за сотовую связь и возложит финансовое бремя на клиентов с низким доходом.Кроме того, сообщается, что сделка создаст нового телекоммуникационного гиганта под названием T-Mobile, который будет обслуживать более 100 миллионов клиентов.T-Mobile и Sprint уже давно заявляют, что слияние имеет решающее значение для их фьючерсов в отрасли, которая сталкивается с ценовыми войнами, которые подрывают прибыль и тормозят рост. Объединившись со Sprint, T-Mobile заявила, что сможет ускорить развитие сетей поколения 5G.Новую компанию возглавит Майк Сиверт, исполнительный директор T-Mobile.За день до официального объявления решения суда акции Sprint взлетели более чем на 60% после того, как издание The Wall Street Journal сообщило о грядущем одобрении сделки. Акции T-Mobile выросли примерно на 10%.