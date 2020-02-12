В России - бум финансовых пирамид. По итогам 2019 года Центробанк выявил рекордное количество сомнительных финансовых организаций за последние пять лет. Неужели тяжелое наследие МММ нас ничему не научило?

В России — бум финансовых пирамид. По итогам 2019 года Центробанк выявил рекордное количество сомнительных финансовых организаций за последние пять лет. Неужели тяжелое наследие МММ нас ничему не научило?Еще Пушкин писал: "Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!". Тем более, что мошенники теперь прячут пирамиды за респектабельным фасадом модных терминов и новых технологий. В 2017 их было 137, в 2018 — 168, а в 2019 зафиксирован резкий взлет — 237 организаций с признаками финансовой пирамиды. Обертка разная: интернет-проект, ООО, микрофинансовый институт, потребительский кооператив.Я вложила тысячу в производственный кооператив. Я, мои дочь и внук остались без жилья", — рассказала обманутая вкладчица Валентина Емельянова.В витрине офиса производственного кооператива "Вкусно и сытно" — интеллигентный пенсионер. Он пьет чай с баранками из дорогой фарфоровой чашки. Выгодно, надежно — инвестиции якобы в реальное производство продуктов питания. Контора, меняя названия, работала десять лет в разных регионах страны, принимала вклады под процент от 13 до 20 за счет средств новых вкладчиков. Сегодня касса закрыта. Создательница Галина Федотова арестована в отличие от Мальвины Бойчевой — эффектная брюнетка объявлена в розыск. Она придумала национальный проект "Торги на диване". В рекламном ролике уставший от работы менеджер Вася вложился в проект, уволился и купался в деньгах. Мальвина якобы перепродавала какое-то имущество. Теперь ни Мальвины, ни денег."Я потерял порядка полутора миллионов. Таких, как я, не одна сотня по России", — поделился потерпевший Иван Щербаков.Даже опытный инвестор Лев Пороховник, вложившийся в микрофинансовую организацию "Домашние деньги", не смог вовремя предвидеть ее крах:— Сейчас я бы никому не рекомендовал вкладываться в микрофинансовые организации. Рано или поздно, с большей вероятностью, они приобретут признак пирамиды.Финансовую пирамиду можно вычислить по следующим признакам: агрессивная реклама в СМИ и Интернете, невнятное описание того, чем именно организация занимается, и, главное, обещания сверхвысокой прибыли. Это первое, что должно вас насторожить."Одним из признаков финансовых пирамид является то, что зачастую они гарантируют доход. Это делать могут только банки. Доход, который предлагают пирамиды, гораздо выше, чем ставка по банковскому стандартному вкладу. Большинство таких финансовых пирамид не имеют офиса, а имеют только представительство в сети Интернет", — рассказал директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях."На таких сайтах невозможно обнаружить ни ИНН, ни ОГРН, ни адрес компании. То есть, как правило, указаны номер телефона и условия по приему личных сбережений. Часто встречаются на практике такие лозунги, как "Вклад пенсионный", "Все вклады застрахованы". То есть люди поддаются на уловки мошенников, веря, что если идет красивая красочная реклама, то денежные средства будут однозначно возвращены", — прокомментировала ситуацию член экспертного совета Госдумы России по небанковским кредитным организациям Елена Фасахова.Если вы уже стали жертвой пирамиды, пишите заявление в полицию. Если только собираетесь доверить кому-то свои кровные, вот инструкция от Банка России:— Нужно проверить, существует ли в легальном правовом поле данная якобы финансовая организация, и есть ли у нее лицензия Центрального Банка, есть ли она в его реестре. Для этого необходимо зайти на сайт ЦБ и проверить. Это занимает всего две минуты, но может спасти ваши деньги.