Бюджетное предложение президента Трампа, опубликованное вчера, предусматривает продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва США.

Бюджетное предложение президента Трампа, опубликованное вчера, предусматривает продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва США. Средства, полученные от продажи, будут использованы для финансирования различных проектов. В том числе, они пойдут на «восстановление» морского нефтяного резерва в Калифорнии на $242 млрд, сообщает Reuters.В отличие от других предложений, это предложение может получить двустороннюю поддержку: законодатели от Республиканской и Демократической партий поддерживают продажу части стратегического нефтяного резерва, потому что его текущий уровень выше, чем требуется международными соглашениями о минимально необходимых поставках, и потому что двумя законами 2015 и 2018 годов соответственно предусматривается продажа 15 млн баррелей нефти из SPR в этом году и в 2021 году.Другой закон, Закон о лечении XXI века, принятый в 2016 году, предусматривал продажу около 25 млн баррелей стратегического нефтяного резерва в период с 2017 по 2019 годы.Правительство США создало стратегический нефтяной резерв более 40 лет назад после арабского нефтяного эмбарго, которое заставило США четко осознать, насколько их экономика зависит от импорта нефти. Чтобы не столкнуться снова с болезненной нехваткой топлива, вызванной эмбарго, США решили запастись нефтью.Но сейчас США добывают около 13 млн баррелей нефти в день и импортируют в среднем 6,6 млн баррелей в сутки, согласно последним еженедельным данным Управления энергетической информации. США гораздо меньше зависят от импорта нефти.Фактически, за последние несколько лет стратегический нефтяной резерв превратился в копилку, как это называет бывший глава EIA. Законодатели продали части резерва, чтобы закрыть бюджетные дыры и сократить дефицит, а также чтобы поддержать новые законопроекты.Это вызвало спор о фактической цели стратегического нефтяного резерва. Некоторые, в том числе президент Трамп пару лет назад, утверждали, что он не должен быть таким большим. Другие же выступали против, так как, если местное производство может быть на хорошем уровне сейчас, то со временем все может измениться. Так что разумно иметь такую ​​прочную подушку, как стратегический нефтяной резерв.